Китаец узнал правду о детях после ДНК-теста и подал на развод

Житель КНР, по данным издания Mothership, после проведения генетической экспертизы узнал шокирующую правду: он не является биологическим отцом своих отпрысков.

Чжоу, уроженец провинции Хэнань, прожил в браке 13 лет, в котором у него родилось трое наследников. Из-за работы он часто отлучался из дома. Постепенно у китайца закрались сомнения в его отцовстве. Он поделился своими опасениями с живущим по соседству человеком, который подтвердил их. Сосед заметил, что дочь Чжоу имеет поразительное сходство с его дальним родственником.

Задумавшись, Чжоу присмотрелся и обнаружил, что его дочь и младшие близнецы действительно очень похожи на его родственника. Втайне от всех он организовал генетический анализ, результаты которого показали, что ни один из троих детей не является его родным. Супруга хранила молчание, а двоюродный дядя отказался от прохождения ДНК-теста.

В результате Чжоу инициировал бракоразводный процесс и потребовал от бывшей жены выплату компенсации в размере 150 тыс. юаней (1,7 млн руб.). Изначально женщина отказалась платить, однако затем переехала к троюродному дяде экс-супруга. В августе она согласилась выплачивать Чжоу по 10 тыс. юаней ежемесячно (117 тыс. руб.).

Китаянку обвиняют в нарушении положений гражданского кодекса, но информация о возможном наказании отсутствует.

