Жительница Германии призналась, что сожалеет о переезде из Челябинска

Как пишет URA.RU , ей не нравятся немцы. Об этом девушка рассказала на концерте Славы Комиссаренко.

Он является известным белорусским и российским стендап-комиком. На концерте он собирает зал своих поклонников, и слушатели, очевидно, смеются над его шутками. Однако, в сети появилось видео, где комик задал довольно серьезный вопрос одной из посетительниц. Комиссаренко поинтересовался, какой совет она дала бы себе двадцатилетней.

Как оказалось, зрительница посоветовала бы себе не переезжать в Германию. Спустя некоторое время нахождения в этой стране она поняла, что ей «не нравятся немцы». Стоит отметит, что девушке, ответившей на вопрос, на момент концерта был 21 год.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бывшая жена Комиссаренко прокомментировала скандальный развод с комиком.