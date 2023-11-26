Жительница Ивантеевки рассказала о своем проекте «Про нее», объединяющем мам детей-инвалидов

«Необходимость создания такого сообщества стала понятна три года назад — во время пандемии коронавируса, когда в наш привычный уклад вошла самоизоляция. Нагрузка на женщин возросла, особенно на тех, у кого в семье есть дети-инвалиды. Именно в тот момент и родился мой проект», — рассказала Инна.

В самом начале становления проекта «Про нее» члены Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья просто психологически поддерживали мам с особенными детьми в режиме онлайн, сидя в своих квартирах. Было проведено огромное количество успешных онлайн мероприятий.

Потом самоизоляция закончилась, а вопросов и нерешенных проблем осталось множество, также как и огромное желание помочь женщинам-мамам особенных детей, ведь им совсем некогда о себе думать. Это направление и поддержал Фонд президентских грантов. И проект для поддержки мам детей-инвалидов «Про нее» входит в сотню лучших проектов России.

«Где только наши мамы не побывали за это время! И на квадроциклах катались в Пушкинском округе, и с парашютом прыгали в Рузе, и скалолазанием занимались в Серпухове. Вместе ходили на выставки, в театры, на встречи с интересными, творческими людьми», — поделилась женщина.

Со зрелищами Инна разобралась, а вот вопрос о хлебе насущном оставался открытым. И тогда пришла идея обучать мам новым профессиям. Конечно, самыми главным стала доступность обучения и возможность зарабатывать онлайн, находясь дома. Именно это направление оценили многие мамы детей-инвалидов обучившись новым профессиям, таким как SMM- менеджер, фудфлорист, пряничница, мастер бьюти-индустрии.

Проект «Про нее», родившийся в подмосковной Ивантеевке во времена ковида на кухне у Инны Орловой, сейчас объединил более 60 регионов России, а также страны ближнего зарубежья — Казахстан и Белоруссию.