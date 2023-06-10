Жительница ЯНАО оштрафована за фиктивную регистрацию иностранца в своей квартире
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Местную жительницу города Муравленко в Ямало-Ненецком Автономном округе оштрафовал городской суд. Сумма штрафа составляет 10 тыс. рублей. Причина вынесения приговора женщине – фиктивная регистрация иностранца. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»
УМВД по Ямало-Ненецкому Автономному округу сообщило, что к штрафу была приговорена взрослая женщина, которая ранее не была судима. Ей заплатил иностранец за то, чтобы та прописала его в своей квартире без его фактического места жительства.
Правоохранительные органы выявили нарушение, проводя проверку жилья. Подобное также произошло в Тарко-Сале. Жительница этого города, находящегося в том же ЯНАО, фиктивно зарегистрировала сразу нескольких мигрантов в квартире.