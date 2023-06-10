Жительница ЯНАО оштрафована за фиктивную регистрацию иностранца в своей квартире

УМВД по Ямало-Ненецкому Автономному округу сообщило, что к штрафу была приговорена взрослая женщина, которая ранее не была судима. Ей заплатил иностранец за то, чтобы та прописала его в своей квартире без его фактического места жительства.

Правоохранительные органы выявили нарушение, проводя проверку жилья. Подобное также произошло в Тарко-Сале. Жительница этого города, находящегося в том же ЯНАО, фиктивно зарегистрировала сразу нескольких мигрантов в квартире.