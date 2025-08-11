Жительница Ярославля поплатилась за комментарий о школьной форме по ГОСТу

В Ярославле суд оштрафовал 33-летнюю местную жительницу на 1 тыс. руб. за комментарий в социальной сети, где она сравнила новый стандарт школьной формы с униформой нацистской Германии. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел после публикации в одном из местных сообществ, посвященной новому ГОСТу, который рекомендует использование патриотической символики на школьной одежде.

В ходе обсуждения женщина оставила комментарий, сопроводив его изображением формы Адольфа Гитлера. Это привлекло внимание сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

На судебном заседании гражданка признала свою вину и раскаялась, что было учтено как смягчающее обстоятельство. Помимо штрафа, суд обязал ее удалить оставленный комментарий.

