Жительница Южно-Сахалинска опустошила сейфы клиентов банка на миллионы рублей

Женщину из Южно-Сахалинска обвинили в хищении более 13 млн рублей из сейфов банка, где она работала. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Следствие считает, что несколько случаев краж произошли в период с ноября 2020 по декабрь 2023 года. Тогда сотрудница банка воспользовалась тем, что имела доступ к банковскому сейфу клиента и похитила больше пяти миллионов рублей. На этом северянка не остановилась: позже из сейфов еще троих клиентов исчезли вложенные средства.

В общей сложности работница банка похитила более 13 миллионов рублей. На данный момент она является единственной фигуранткой дела, ее имущество арестовали, а дело передали в суд для рассмотрения по существу. Если вина южносахалинки будет доказана, то ее могут лишить свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Фонбета» Анохин пытался дать взятку, чтобы скрыть финансовое преступление. Об этом стало известно ТАСС.