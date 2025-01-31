ТАСС: экс-глава «Фонбета» Анохин пытался дать взятку, чтобы скрыть хищение средств

Бывший руководитель компании «Фонбет» Сергей Анохин оказался под следствием за попытку дать взятку в размере 60 млн руб. сотрудникам правоохранительных органов. Его цель заключалась в том, чтобы скрыть факты растраты бюджетных средств, выделенных под управляемую им компанию для поддержки спорта в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

ФСБ получило информацию, подтверждающую незаконные действия представителей компаний, связанных с Анохиным, которые имели отношение к хищению бюджетных средств на развитие спорта в Москве. Вопрос о передаче этой информации в следственные органы ГУ МВД Москвы для возбуждения уголовного дела находился на рассмотрении.

Чтобы предотвратить эти последствия, Анохин пытался организовать через посредников дачу взятки должностному лицу, которое могло передать доказательства следователям.

Как уточнил источник агентства, при передаче части суммы посредники Анохина были задержаны на одной из автозаправок в Подмосковье. Позднее задержали и самого Анохина.

Суд поместил его под арест до 29 марта. Среди фигурантов дела также бывший частный детектив Степан Грицков и Сергей Бивол, заместитель начальника УВД Восточного округа Москвы, которые выступали посредниками.

Ранее сообщалось, что компания «Фонбет» потребовала с экс-гендиректора Анохина 100 млн руб. за ущерб репутации. В ходе судебного процесса Анохин признал вину в даче взятки.