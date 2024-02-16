Жительница Казани обвинила ветеринарную клинику в смерти кота в ходе чистки зубов

В Казани женщина подозревает ветеринарных врачей клиники во врачебной ошибке, приведшей к смерти ее кота во время рядовой операции. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что она обратила внимание на беспокойное поведение питомца, после осмотра у ветеринара выяснилось, что коту необходима санация.

Добавляется, что, когда хозяйка вернулась за котом, ей сообщили о его смерти.

Уточняется, что женщина не верит во внезапную смерть питомца после наркоза, поскольку кот был здоров, и планирует обратиться в суд.