Жительница Казани обвинила ветеринарную клинику в смерти кота в ходе чистки зубов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Казани женщина подозревает ветеринарных врачей клиники во врачебной ошибке, приведшей к смерти ее кота во время рядовой операции. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что она обратила внимание на беспокойное поведение питомца, после осмотра у ветеринара выяснилось, что коту необходима санация.
Добавляется, что, когда хозяйка вернулась за котом, ей сообщили о его смерти.
Уточняется, что женщина не верит во внезапную смерть питомца после наркоза, поскольку кот был здоров, и планирует обратиться в суд.