Жительница Красноармейска представит Пушкинской округ на региональном этапе мирового конкурса по чтению «Открой рот»

Участникам выдавали листы с текстом на русском языке, который организаторы выбирали в рандомном порядке. Всего таких текстов было три. Все они разного жанра: русская проза и поэзия, зарубежная проза.

Члены жюри оценивали не только технику чтения, но и харизматичность и выразительность. В состав жюри, в частности, вошли член пушкинского литературного объединения «Русич» Марина Багаева и библиотекарь Ольга Лагодина. Максимальный балл, который мог получить чтец, — шесть. Комиссия призналась, что среди талантливых людей выбирать лучших всегда сложно.

«Уровень участников чемпионата в Красноармейске довольно высокий. Было много сложных текстов: термины, имена, интонации. Особенно непросто читать с листа поэзию. Ставлю себя на место участника и хорошо это понимаю», — отметил член жюри, актер и режиссер московского Театра на Покровке Евгений Булдаков.

В промежуточный финал конкурса вышли три участника. Претендентам на победу было предложено прочитать поэтические произведения, посвященные весне. По итогам заключительного этапа конкурса победу одержала Елена Сафронова, которая участвует в чемпионате уже несколько лет.

Конкурс «Открой рот» проходит при поддержке «Межрегиональной федерации чтения». Впервые он стартовал в 2011 году. Участие принимают жители из 200 российских городов и мира. Представители Красноармейска участвуют более пяти лет.