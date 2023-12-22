Жительница Кургана пожаловалась Путину на холод и сырость в ее доме

Жительница многоквартирного дома в Кургане рассказала на информационном портале «Обратись», что отправляла вопрос на прошедшую в середине декабря прямую линию президенту России Владимиру Путину жалобу, в которой поведала о чудовищной сырости и холоде в ее доме.

По словам россиянки, виной тому стоящая в подвале вода из-за текущих труб и полное бездействие местных коммунальных служб.

«В доме сырость, поскольку в подвале вода. Стены продувает, в квартире плесень. Дети носят дома теплые вещи, чтобы не замерзнуть», — написала в жалобе жительница Кургана.

Россиянка выразила надежду, что после обращения к главе государства дело наконец сдвинется с мертвой точки. Как сообщает портал Ura.ru, власти Кургана, узнав о жалобе горожанки, взяли ситуацию под свой личный контроль.