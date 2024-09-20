В Курской области впервые сбили реактивный беспилотник «Паляниця»

У села Колодное, что в Курской области, был сбит трехметровый дрон. Об этом сообщает телеграм-канал Mash в пятницу, 20 сентября.

По данным журналистов, речь идет о новом реактивном дроне украинцев – беспилотнике «Паляниця». Обычно скорость такого дрона достигает 500 километров в час, а размер достигает до трех метров. Дальность «Паляницы» при максимальных показателях может составить 700 километров, и в Киеве заявляли о создании такой «машины» месяц назад.

Пока марку переработанного дрона не удалось установить – у него нет винта, вместо которого установлен реактивный двигатель. обломки сильно обгорели после того, как дрон сбила система ПВО.

Ранее сообщалось о разгоревшемся на мусорном полигоне пожаре под Курганом.