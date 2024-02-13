Жительница Мариуполя умерла после приема неиспытанных западных лекарств

После попытки вылечить артрит при помощи неиспытанных иностранных лекарственных препаратов в больнице Мариуполя №7, погибла Лидия Трофимова. Об этом сообщил сын погибшей Михаил Трофимов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что погибшая являлась местной жительницей 1978 года рождения. Она легла в больницу, в которой на пациентах испытывали новые продукты западных фармацевтических компаний в 2012 году для того, чтобы вылечить артрит.

По словам сына погибшей, врачи заявили, что у них отсутствуют препараты и имеются лишь западные аналоги. Выбора не было и женщина согласилась на прием зарубежных лекарств, добавил он. Трофимов рассказал, что на протяжении 2 месяцев врачи утверждали, что с женщиной все нормально, но ей становилось лишь хуже. По итогу, она погибла.

Родственник погибшей уточнил, что согласий на испытания непроверенных препараты его мать не подписывала, а подобных пациентов, по его словам, в той больнице было много.