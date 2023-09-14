Жительница Москвы погибла из-за пожара в доме на Северном Бульваре

Как пишет сайт aif.ru , из-за пожара в одной из квартир жилого дома на Северном Бульваре Москвы погибла соседка 1935-го года рождения. Вероятно, могло произойти отравление продуктами горения.

В столице России произошло возгорание в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Северный Бульвар. Известно, что жительница соседней квартиры отравилась продуктами горения, из-за чего та погибла. Информация об этом также опубликована на странице в социальных сетях столичного СК.

Согласно предварительным данным, пожар возник в ходе ссоры семейной пары. Проживавшая в этой квартире женщина подожгла разлитое горючее вещество. Ее уже госпитализировали. Однако точную причину возгорания еще предстоит выяснить.