Жительница Москвы пришла в поликлинику с пистолетом

Женщина пришла в московскую поликлинику с пистолетом и пыталась убедить заведующую прикрепить ее к медучреждению. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в больнице на Сиреневом бульваре. Как сообщает канал, женщина пришла в медучреждение и сразу зашла в кабинет заведующей. Москвичка пыталась уговорить руководительницу прикрепить ее к поликлинике. Для убедительности несостоявшаяся пациентка положила на стол пистолет.

Однако руководительница не пошла навстречу женщине с опасным «аргументом». Она вызвала охранников, которые нажали тревожную кнопку. На месте оперативно оказались сотрудники Росгвардии. Женщину обезоружили: пистолет оказался пневматическим. Москвичку задержали, а позже передали для разбирательств полиции.

Ранее сообщалось, что у жителя подмосковного округа обнаружили оружие и запас патронов.