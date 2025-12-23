Жительница Москвы сообщила о педагоге, давшей пощечину ее ребенку с инвалидностью

В Москве разгорается серьезный скандал в одной из школ района Митино. Как сообщают Telegram-каналы, мать ученика с инвалидностью обвинила педагога в применении физической силы к ее ребенку.

По утверждению жительницы столицы, инцидент произошел 19 декабря во время школьной перемены. Ее сын поссорился с другим учеником из-за игры в футбол, в ходе конфликта произошла потасовка — ребенок толкнул сверстника, отнявшего у него мяч. После этого, как заявляет женщина, к мальчику подошла учительница, отвесила ему пощечину и пригрозила «выбить все зубы».

«Дежурные учителя не видели самого удара и не слышали, чтобы сын ее как-то оскорбил. Конечно, он тоже не прав, что толкнул другого. Я ему говорю, что нельзя драться и ругаться. Но взрослый человек не может позволять себе подобное», — заявила мать в интервью.

Она подала официальную жалобу на имя директора школы, потребовав увольнения педагога. Однако, по словам женщины, на встрече учительница заявила, что мальчик ее обозвал перед ударом, что ребенок категорически отрицает. Школьная администрация ограничилась дисциплинарным взысканием — выговором и лишением премии. Такая мера мать не удовлетворила, и теперь она планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

