Учительница по вокалу получила 13 лет колонии за преступления против школьниц

В Москве вынесли приговор по громкому уголовному делу, фигуранткой которого стала бывшая преподавательница по вокалу, сообщили в пресс-службе в ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Суд признал женщину виновной в совершении насильственных действий сексуального характера и назначил ей длительный срок заключения.

Бывшего педагога осудили за преступления, совершенные в отношении своих несовершеннолетних учениц. Все потерпевшие были моложе 14 лет. Дело квалифицировали по одной из тяжких статей УК РФ.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать свой срок она будет в исправительной колонии (ИК) общего режима.

