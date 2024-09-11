Жительница Можайска стала старостой сразу семи деревень
Фото: [Медиасток.рф]
Жительница Можайска Ольга Ванькова была избрана старостой сразу семи деревень. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.
Ольга проживает в деревне Сычики. Ее старостой она стала еще в советские годы в период существования сельских советов. Когда председатель сельсовета сообщил о необходимости избрания старосты от деревни, жители выбрали Ольгу.
В деревне Новые Сычики Ольга родилась и часто туда ездила. Местные жители хорошо ее знают и потому выбрали старостой.
Помимо этого, Ольга была избрана старостой в деревнях Липуниха, Калужское, Дьяково, Поповка, Барыши. Все они расположены вблизи деревни Сычики. В них Ольга сначала неофициально выполняла полномочия старосты, а спустя три года получила официальный статус старосты и соответствующее удостоверение.
«Хочется помочь всем жителям идти в ногу со временем. Я привыкла быть в центре жизни деревни, общаться с людьми, помогать. Иногда по работе приезжаю в деревню, а у меня жители спрашивают: «Куда обратиться? Как сделать лучше?». Стараюсь всем помочь, все объяснить. Без этого уже скучно жить», - поделилась Ольга.