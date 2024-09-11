Жительница Можайска стала старостой сразу семи деревень

Жительница Можайска Ольга Ванькова была избрана старостой сразу семи деревень. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

Ольга проживает в деревне Сычики. Ее старостой она стала еще в советские годы в период существования сельских советов. Когда председатель сельсовета сообщил о необходимости избрания старосты от деревни, жители выбрали Ольгу.

В деревне Новые Сычики Ольга родилась и часто туда ездила. Местные жители хорошо ее знают и потому выбрали старостой.

Помимо этого, Ольга была избрана старостой в деревнях Липуниха, Калужское, Дьяково, Поповка, Барыши. Все они расположены вблизи деревни Сычики. В них Ольга сначала неофициально выполняла полномочия старосты, а спустя три года получила официальный статус старосты и соответствующее удостоверение.