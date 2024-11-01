Жительница округа Серпухов провела мастер-класс в Московском музее современного искусства

Заведующая выставочным отделом Пущинского ЦКР «Вертикаль» Евгения Комарова посетила с мастер-классом музей современного искусства в Москве, а также сделала портреты сотрудников в Институте Философии РАН.

Профессиональный урок от серпуховчанки состоялся в столичном музее 25 октября. Сначала она и посетители смогли оценить выставку «Бесплотность. Памяти Анатолия Кулакова», где в мир творца всех погрузила куратор Нина Лаврищева. Затем экскурсию о фотографе дополнила Евгения Комарова и рассказала про студийный портрет. Гостья из подмосковного округа подробно объяснила особенности работ мастера и нюансы его черно-белой аналоговой фотографии.

Также Комарова провела авторский мастер-класс по портретной фотографии. В процессе использовали студийное оборудование, настраивали свет, пространство и экспозицию. Серпуховчанка провела интересный и продуктивный урок, что подтверждают положительные отзывы.

29 октября Евгения Комарова посетила Институт Философии РАН для проведения второй съемки сотрудников в рамках проекта «Портрет человека. Россия. 21 век». Удалось поймать в объектив шесть выдающихся ученых 21 века, признанных докторов философии. Все ради предстоящей выставки, посвященной русскому фотографу Моисею Соломоновичу Наппельбауму. В ходе посещения Института Комарова узнала, что век назад он отснял цикл портретов академиков. Теперь и она повторяет эту часть пути философа. Итоги этого авторского проекта можно будет оценить 9 ноября в Галерее ЦКР «Вертикаль» в Пущино.