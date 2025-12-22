Жительница Орехово-Зуева превратила уникальную коллекцию новогодних игрушек в «машину времени»

Для большинства новогодние украшения — это мишура и блеск на несколько недель, но для жительницы Орехово-Зуева Виолетты Устиновой это плотно упакованная эмоциями хроника ее жизни. Как выяснил у владелицы коллекции REGIONS , это не набор вещей, а живой архив, где каждая игрушка выполняет роль закладки в книге памяти, возвращая к конкретным людям, местам и моментам счастья.

Разбирая коробки каждый декабрь, Виолетта не просто украшает елку — она проводит сеанс эмоциональной ревизии, вспоминая учеников, друзей и взросление своей дочери.

Например, самодельные игрушки в виде символов года до сих пор хранят тепло рук ее бывшего ученика Володечки Фаркова, ныне известного пианиста, который даже не подозревает, что его детский подарок стал семейной реликвией. С тех прошло уже 40 лет, а для Виолетты это один из самых ценных экземпляров в коллекции. Также как и Санта-Клаус 1995 года, который возвращает ее к истории о найденной школьной шапке и благодарной девочке.

Кроме того, коллекция уже стала своеобразной машиной времени: владелица маркирует игрушки годами их появления, создавая четкую временную шкалу.

Самые трогательные экспонаты — поделки ее дочери, сделанные в 10 лет из лампочек и ткани, и шары, расписанные вместе на фабрике в Клине с первыми буквами их имен. Это не покупные безделушки, а артефакты совместного времени, ценность которых со временем только растет.

Даже логистика хранения стала частью легенды: самые старые советские шары были когда-то перевезены из Ленинграда в Орехово-Зуево в барабане маленькой стиральной машинки. Эта бытовая деталь добавляет коллекции не музейной стерильности, а теплой, почти бытовой подлинности.

В коллекции уже более сотни разнообразных игрушек и историй, которые, судя по всему, будут лишь пополняться.

