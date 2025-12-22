Порядка 3 тыс. мероприятий пройдет в библиотеках Подмосковья в период зимних праздников

В преддверии новогодних праздников библиотечная сеть Подмосковья подготовила насыщенную культурную программу. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, учреждения подготовили порядка 3 тыс. различных мероприятий для читателей всех возрастов, которые посетят около 35 тыс. человек.

В программе — спектакли, тематические «библиоелки», интерактивные программы, интеллектуальные игры, викторины и конкурсы. Например, в Губернской библиотеке Королева пройдет детский спектакль «По следам Деда Мороза», а Центральная библиотека Ступино организует традиционный новогодний квест «Тайна ледяного ларца» и квиз-круиз «Дед Мороз на шоколадном драйве».

В обновленной модельной библиотеке Зарайска юных зрителей ждет театрализованная постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю, а в Истринской Центральной библиотеке имени А.П. Чехова состоится традиционная Чеховская елка в формате новогоднего капустника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к Новому году.