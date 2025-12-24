Жительница Подмосковья готовится стать матерью ребенка Павла Дурова

Жительница подмосковного Наро-Фоминска 28-летняя Ульяна активно ищет медицинский центр, где могла бы реализовать необычный репродуктивный план — родить ребенка от основателя Telegram Павла Дурова, пишет REGIONS .

Поводом для смелого решения стал публичный призыв миллиардера, заявившего о готовности стать анонимным донором и оплатить процедуру ЭКО для женщин до 38 лет, мотивируя это «гражданским долгом» по восполнению дефицита «высококачественного донорского материала».

Однако путь от идеи до клиники оказался тернистым: несмотря на публичность инициативы, точные адреса медучреждений, работающих с биоматериалом Дурова, и официальные процедуры участия остаются неизвестными для широкой публики.

«Именно такие черты я хотела бы видеть в своем будущем ребенке», — объясняет Ульяна свою мотивацию, говоря, что ее привлекает харизма и успешность предпринимателя.

При этом она подчеркивает, что движет не только материальный интерес, связанный с потенциальным правом ребенка на долю в огромном наследстве Дурова, которое оценивается в $17 млрд. По ее словам, дело в личной симпатии и осознанном желании.

Юристы, комментируя ситуацию, указывают на правовые нюансы. Действительно, найти конкретный материал для ЭКО вряд ли получится.

«Клиники, работающие с донорскими программами, обязаны обеспечивать конфиденциальность и анонимность (если она предусмотрена договором) в соответствии с российским законодательством и нормами биоэтики. Однако публичных данных о том, в каких именно учреждениях хранится биоматериал Дурова и какова официальная процедура участия в его программе, нет», — добавила эксперт.

Этот информационный вакуум создает поле для спекуляций и трудностей для действительно заинтересованных женщин, таких как Ульяна.

