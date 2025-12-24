«Комплекс бога и гены на весь мир»: психолог жестко разобрала идею Павла Дурова о донорстве спермы

Желание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова создать программу донорства спермы говорит о явном «комплексе бога» у него. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Ранее Дуров придумал набросок логотипа для своей программы донорства спермы, опубликовав его в телеграм-канале. Предприниматель также говорил о готовности оплатить ЭКО женщинам, которые захотят родить от него, писала The Wall Street Journal.

Психолог Абравитова заявила, что право считать себя лучшим у бизнесмена есть по ряду причин.

«У Павла Дурова явный комплекс бога. Он хочет осеменить всю землю своими генами. Нарциссизм в нем присутствует 100%, но в какой-то степени он, на мой взгляд, имеет на это право, потому что он действительно умен и креативен», — выразила мнение эксперт.

Кроме того, психолог отметила благородство бизнесмена, который решил заняться этим делом, поскольку все услуги в случае донорства будут бесплатными для женщин.

«Даже в самом логотипе, который он предлагает, очень много смыслов заложено. Первый из смыслов — Павел Дуров. Второй смысл — он не использует заглавные буквы, а лишь маленькие, располагая их в разные стороны. У них концы направляются вверх и вниз. Таким образом он задает вектор, что его гены пойдут в разные стороны. Третий смысл — он использует маленькие буквы, потому что они похожи на сперматозоиды», — отметила она.

При этом психологической патологии у Дурова нет, считает эксперт.

«Акцентуация личности здесь присутствует, она у всех есть, но в этом случае она с ударением. В нем есть мощная зацепка за свою личность», — сказала специалист.

Связано это с тем, что Дуров очень многое в себя вложил, продолжила она.

«Он имеет понимание в отношении себя: “Я хочу быть еще лучше и красивее. Я вкладываю себя в себя эти силы”. Делает Дуров в первую очередь делает это для себя, с другой стороны, он считает, что мы все тоже должны его любить и признавать его качества. Более того, даже становиться ему родственниками», — заключила Абравитова.

