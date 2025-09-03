Жительница Подмосковья исполнила свою мечту благодаря соцконтракту

Жительница Лосино-Петровского округа Юлия Коривихина доказала, что государственная поддержка может стать трамплином для предпринимательского успеха, и рассказала о своем опыте пользования социальным контрактом.

Мать двоих детей воспользовалась социальным контрактом — программой, которая позволяет гражданам получить финансовую помощь на открытие собственного дела или переобучение. Уведомление о возможности заключить контракт пришло Юлии в личный кабинет на портале госуслуг. После подачи заявления с подробным бизнес-планом и успешного прохождения тестирования женщина получила целевые средства на реализацию своей давней мечты — создание салона красоты.

Финансирование было направлено на стратегически важные элементы бизнеса: профессиональное обучение по программе «СПА и массаж» и закупку специализированного оборудования для косметических процедур. Такой подход позволил с первых дней работы предложить клиентам качественные услуги соответствующего уровня. Теперь салон Юлии востребован в округе.

История Юлии — лишь часть масштабной тенденции в Подмосковье. С начала года общая сумма выплат по социальным контрактам превысила 163 миллиона рублей. Наиболее востребованы эти программы среди тех, кто начинает предпринимательскую деятельность или нуждается в поддержке при поиске работы.

