Жительница Подмосковья стала амбассадором Всероссийского проекта «Центры компетенций»

Всего в состав команды амбассадоров 2026 года вошли 60 студентов из 42 регионов. Им предстоит популяризировать молодежные и общественно значимые инициативы через Центры компетенций, а также объединять усилия для их реализации.

Ольга Костецкая — студентка Российского государственного университета туризма и сервиса. Будучи студенткой первого курса, она совмещает учебу, работу секретарем в деканате, работу в офисе отеля и руководящую позицию в студенческом научном обществе. Она присоединилась к проекту, потому что верит в то, что системная работа над «гибкими навыками» дает конкурентный рывок, отличающий лидера от участника.

«Статус амбассадора проекта «Центры компетенций» станет для меня новой точкой опоры, чтобы вдохновлять таких же целеустремленных ребят на саморазвитие и показывать на личном примере, что даже на первом курсе можно успевать все, если грамотно расставлять приоритеты и развивать свои надпрофессиональные навыки», – сказала Костецкая.

Участники смогут выбрать одно из трех ключевых направлений работы: «Голос проекта», «Мастер событий», «Лицо в сети». За активную деятельность они смогут получать баллы программы развития «Другое Дело», которые можно обменивать на призы. Одно из главных поощрений, которое ожидает самых активных амбассадоров, – участие в образовательном форуме «Бирюса» в Красноярском крае с 23 по 27 июля, а также в окружном слете амбассадоров, который пройдет в Тюменской области осенью 2026 года.