Жительница Подмосковья стала призером международных соревнований по ментальной арифметике

Юная жительница Раменского Даниэла Белякова вошла в число призеров на международных соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Состязания прошли в Мадриде. За победу в них боролись более семисот математиков в возрасте от пяти до тринадцати лет из 42 стран мира. По итогам соревнований жительница Подмосковья заняла третье место.

В рамках состязания участникам нужно было продемонстрировать свои навыки в быстром устном счете. В общей сложности им требовалось решить семьдесят задач по арифметике всего за пять минут.

Даниэла с 2012 года находится под опекой своей бабушки. Та во всем поддерживает свою внучку. Благодаря заботе бабушки девочка смогла развить свои способности и добиться высоких результатов.