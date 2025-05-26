Жительница Подмосковья стала участницей Международного инклюзивного конкурса красоты

Так, в конкурсе участвует жительница Балашихи Елена Соколова. Ей 33 года, она замужем и воспитывает четырехлетнюю дочь. У Елены два высших образования и авторский блог.

Жительница преподает английский язык, активно продвигает идеи инклюзии и планирует открыть благотворительный фонд для людей с рассеянным склерозом. Она ветеран военной службы и лауреат региональных творческих премий.

Юбилейный сезон конкурса состоится 9–14 июня в Санкт-Петербурге. В нем будут участвовать 36 финалисток из 10 стран. Елена представит вокальный номер с участием дочери.