Жительница Подмосковья стала участницей Международного инклюзивного конкурса красоты
Фото: [freepik.com]
Жительница Подмосковья стала участницей Международного конкурса красоты и таланта среди женщин на инвалидных колясках«Невская Краса – 2025».
Так, в конкурсе участвует жительница Балашихи Елена Соколова. Ей 33 года, она замужем и воспитывает четырехлетнюю дочь. У Елены два высших образования и авторский блог.
Жительница преподает английский язык, активно продвигает идеи инклюзии и планирует открыть благотворительный фонд для людей с рассеянным склерозом. Она ветеран военной службы и лауреат региональных творческих премий.
Юбилейный сезон конкурса состоится 9–14 июня в Санкт-Петербурге. В нем будут участвовать 36 финалисток из 10 стран. Елена представит вокальный номер с участием дочери.