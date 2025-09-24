Жительница Подмосковья, устроившая смертельный пожар соседке, назвала причину мести

В подмосковном Воскресенске бытовой конфликт из-за пропавшей собаки привел к чудовищной трагедии. Вечером 23 сентября 45-летняя жительница дома на улице Менделеева облила бензином дверь квартиры своей соседки и подожгла ее, что привело к гибели собственницы. Корреспонденты REGIONS выяснили , что толкнуло женщину на преступление.

Подозреваемая была задержана на месте преступления с канистрой, в которой сохранились остатки топлива. В ходе допроса она признала вину и пояснила, что совершила поджог из-за давней вражды, утверждая, что соседка якобы украла у нее собаку. Однако свидетели сомневаются в реальности существования животного, отмечая, что обе женщины злоупотребляли алкоголем и регулярно конфликтовали.

СК тем временем возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. Поджигательнице предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, а суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об ее аресте.