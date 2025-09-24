Жительница Воскресенска подожгла дверь соседки из-за собаки

В подмосковном Воскресенске 45-летняя женщина облила дверь квартиры соседки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Об инциденте сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Инцидент произошел во вторник, 23 сентября, на улице Менделеева. В квартире проживала 47-летняя женщина. Она не смогла самостоятельно выбраться из охваченного огнем жилища и сгорела заживо.

Поджигательницу задержали правоохранительные органы. На кадрах, опубликованных СКР, видно, как соседка по лестничной площадке обливает входную дверь жидкостью, а вскоре — поджигает.

Предварительно, конфликт произошел из-за собаки — задержанная обвинила соседку в ее краже. Следственные органы возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

