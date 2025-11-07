Жительница Подмосковья вошла в число победителей поэтического конкурса «Россия — земля моя!»

В этом году на конкурс поступило более 1 тыс. работ со всей России, а также из пяти зарубежных стран. В результате представительница Подмосковья заняла первое место в номинации «В памяти на века».

Сейчас Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Молодежной комиссией Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы проводит подготовку к гала-концерту и церемонии награждения победителей конкурса. Мероприятие пройдет 15 ноября в Московском доме национальностей.