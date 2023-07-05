Жительница подмосковного Лыткарино передала музею уникальные вещи из детства в СССР

Жительница подмосковного Лыткарино Юлия Харина сохранила некоторые вещи из советского детства и передала свою уникальную коллекцию в местный музей. Об этом сообщает интернет-издание «Лыткаринские вести».

«Куклы из ГДР, деревянные пирамидки, медицинский набор в оригинальной упаковке со всеми вкладышами и многое другое, сохраненное дарительницей в первозданном виде, стали бесценным пополнением музейных фондов», — рассказала о приобретенной коллекции представитель культурного учреждения.

По данным издания, Юлия уже не в первый раз дарит вещи музею. До этого она принесла в дар собранную коллекцию игрушек из своего детства. На данный момент в фондах Лыткаринского музея находятся свыше 40 экспонатов, принесенных Юлией. Жители могут увидеть их на выставках, которые посвящены советскому периоду или истории игрушек.