Жительница подмосковного Щелкова открыла фотовыставку в Херсонской области

Ольга Матыцина, руководитель проектов «Жена Героя» и «Герои Нашего Времени» в городском округе Щелково, открыла фотовыставку «Герои нашего времени» в городе Скадовск Херсонской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что данная экспозиция фотопроекта рассказывает о семьях Героев. На выставке представлены портреты женщин, чьи мужчины исполняют свой долг в зоне СВО или пали на поле боя. Каждая фотография сопровождается письмом — это истории любви и мужества, стойкости и самоотверженности. В каждом письме содержатся проникновенные строки своему Герою и пожелание скорейшего возвращения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше ста пятидесяти тысяч детей из Подмосковья отдохнули в детских лагерях.