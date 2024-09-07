Жительница Пскова лишилась более полумиллиона рублей, попавшись в лапы мошенников

Женщина стала очередной жертвой финансового мошенничества. Об этом сообщило УМВД России по региону.

В июле 2023 года мошенники предложили ей дополнительный заработок на иностранной инвестиционной платформе, убедив ее начать вкладывать деньги. Женщина поверила их обещаниям и, взяв кредит, перечисляла средства на указанные счета.

В общей сложности жительница Пскова перевела 636 тыс. р. В сентябре потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту начата проверка по статье о мошенничестве.

Ранее юная жительница Омска отправила мошенникам все сбережения деда во время онлайн-игры. Известно, что девочка таким образом пыталась получить внутриигровые бонусы, дающие некоторые преимущества.