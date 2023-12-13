Жительница Пушкино вышла в суперфинал федерального конкурса «Лидеры России»

Всего до суперфинала дошли свыше ста управленцев, в том числе восемнадцать жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, каждый год регион показывает на конкурсе «Лидеры России» достойные результаты.

В финале участники провели свыше четырехсот мастер-классов для школьников, а также получили полторы сотни консультаций экспертов и прошли сто пятьдесят собеседований с крупными работодателями.

Суперфинал состоится в Москве в начале следующего года. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, все прошедшие в последний этап конкурса получат образовательный грант в миллион рублей.