Новые компьютерный томограф и рентген-аппарат заработали в Воскресенской больнице

В Воскресенской больнице ввели в работу новое оборудование — аппараты для проведения КТ- и рентген-диагностики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Компьютерный томограф установили в стационаре на Гражданской улице, рентген-аппарат — в поликлинике на Московской улице. Оба аппарата используют для обследования пациентов из стационара и амбулаторной сети.

В общей сложности с начала текущего года в Подмосковье ввели в работу пять новых компьютерных томографов и 36 рентген-аппаратов на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по закупке новой техники для перинатальных центров области.