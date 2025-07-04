В подмосковной прокуратуре прошло заседание, посвященное программе капремонта домов

Заседание, посвященное программе капремонта домов, прошло в Подмосковье

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Фото: [Прокуратура Московской области]

В Подмосковье прошло заседание коллегии по вопросам соблюдения законодательства при исполнении региональной программы капитального ремонта жилищного фонда и ее краткосрочных планов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Его провели под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина. Он подчеркнул, что в регионе расположены более 53 тыс. многоквартирных домов, большинство из которых подлежит капитальному ремонту и включена в региональную программу. При этом он уточнил, что своевременное проведение таких работ не обеспечивается «в связи с допущенными нарушениями законодательства при формировании и исполнении региональной программы и ее краткосрочных планов». Узнать другие подробности о заседании можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.

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