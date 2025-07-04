В Серпухове взяли на контроль установление обстоятельств травмирования 14-летней девушки на конной прогулке

Городская прокуратура Серпухова взяла на контроль установление обстоятельств травмирования девушки-подростка во время конной прогулки. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 3 июля в деревне Лужки. Девушка в возрасте 14 лет вместе с отцом приехала покататься на лошадях. Предварительно она нашла в сети частное объявление об оказании платных услуг.

В ходе прогулки у девушки упал телефон. Она потянулась за устройством и выпала из седла. На место вызвали скорую помощь, и девушка была госпитализирована.

Ранее в ведомстве сообщили, в Одинцово арестовали водителя, который сбил насмерть 8-летнего ребенка.