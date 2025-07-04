Просветительский проект «Воин. Кино» реализуют в России
Центр «Воин» совместно с Министерством культуры России и RT представил просветительско-патриотический проект «Воин. Кино». Его главная цель — посредством кино рассказать молодежи о примерах героизма и преданности Родине.
На сайте центра появился тематический раздел, где представлены документальные и художественные фильмы и сериалы — всего 33 киноленты.
«Мы не ограничиваемся просто показами. Эта система уже включает или будет включать в дальнейшем встречи с создателями фильмов и ветеранами, работу киноклубов, тематические киновечера и спецпоказы, а также киноуроки в школах и колледжах», — рассказал председатель правления центра, депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
По его словам, проект — часть программы «Время юных героев». Фильмы посмотрели уже свыше 5,7 тыс. курсантов в 21 регионе России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области утвердили участников программы «Герои Подмосковья».