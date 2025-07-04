Просветительский проект «Воин. Кино» реализуют в России

«Мы не ограничиваемся просто показами. Эта система уже включает или будет включать в дальнейшем встречи с создателями фильмов и ветеранами, работу киноклубов, тематические киновечера и спецпоказы, а также киноуроки в школах и колледжах», — рассказал председатель правления центра, депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.