Летчик Сергей Самойлов получил 12 лет за госизмену

Окончательное решение по делу российского пилота Сергея Самойлова, вынесенное Ростовским областным судом, вступило в законную силу. Информация об этом была доведена до сведения представителей СМИ пресс-службой УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее Самойлов был осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена) и приговорен к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что Самойлов установил контакт с лицом, осуществлявшим сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины, и осуществил денежный перевод, воспользовавшись онлайн-сервисом обмена электронных валют и криптовалюты.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к трем годам сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина.