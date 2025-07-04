Очередная загадочная смерть топ-менеджера в РФ: вице-президент «Транснефти» выпал из окна дома на Рублевском шоссе

Утром 4 июля скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело нашли под окнами собственного дома. На месте происшествия работают следователи, сообщает Mash. При этом за последние три года в стране произошло уже несколько случаев гибели топ-менеджеров крупных российских компаний и отдельных представителей госструктур при загадочных обстоятельствах. Что известно о трагедиях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гибель Бадалова

Утром 4 июля, по информации журналистов, топ-менеджер выпал из окна квартиры на Рублевском шоссе, в результате чего погиб. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все детали случившегося.

Бадалов был вице-президентом компании «Транснефть» с 2021 года и отвечал за цифровую трансформацию и автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности. Ранее он трудился в НИИ «Восход».

Череда потерь в нефтяной отрасли

В сентябре 2022 года ушел из жизни Равиль Маганов, председатель совета директоров «Лукойла». Он скончался в московской больнице, по официальной версии, в результате несчастного случая. Источники агентства «ТАСС» в правоохранительных органах сообщили, что Маганов принимал антидепрессанты и покончил жизнь самоубийством. Близкие Маганова говорили о его многолетней борьбе с тяжелым заболеванием.

Ранее, в мае того же года, скончался Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании «Лукойл». Его смерть произошла на частной территории в Подмосковье. По данным «Коммерсанта», причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Источники Reuters и Daily Beast отмечали, что Субботин находился в состоянии алкогольного опьянения, а перед смертью проходил «ритуал очищения». Следствие не нашло признаков насильственной смерти.

В начале 2022 года дважды в СМИ упоминалась гибель руководителей, связанных с «Газпромом». В январе был найден мертвым Леонид Шульман, руководитель транспортного подразделения «Газпром Инвест». По данным следствия, причиной смерти стало самоубийство.

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Убил жену и дочь

В октябре 2024 года трагически погиб Михаил Рогачев, известный в деловых кругах как бывший топ-менеджер ЮКОСа. По информации испанского издания El País, в квартире была найдена записка, а родственники подтвердили, что он страдал тяжелым заболеванием. Официальные источники не сообщили о признаках преступления.

Кроме того, в апреле 2022 года в Испании был найден мертвым бывший заместитель председателя правления компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью — их тела обнаружили в арендованной вилле в Льорет-де-Мар. По данным испанской полиции, как сообщал Business Insider, произошел случай убийства с последующим самоубийством. Однако, по словам представителей компании «Новатэк» и сына Протосени Федора, с которыми беседовали журналисты The Daily Beast, версия о причастности Сергея к гибели семьи вызывает серьезные сомнения. Родные подчеркивали, что он был уравновешенным и глубоко порядочным человеком, а следов крови и отпечатков на оружии не обнаружили. Официального заключения следствия на момент публикации представлено не было.

Ранее стало известно, что в Японии казнили серийного «Твиттер-убийцу» Такахиро Сираиси.