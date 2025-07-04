Группа «Самолет» рассказала о строительстве новой поликлиники в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово

Группа «Самолет» в рамках развития социальной инфраструктуры жилого комплекса «Прибрежный Парк» в Домодедово приступила к строительству новой поликлиники, рассчитанной на 216 посещений в смену, работы завершат в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Строители ведут подготовку к монолитным работам. В здании площадью порядка 4 тыс. кв. м обустроят блоки детского и взрослого отделений, регистратуру, гардероб и кабинет дежурного врача, а также пост скорой медицинской помощи на две бригады с отдельным входом и не только.

Прием будут вести врачи общей практики и профильные специалисты. При строительстве будет учитываться беспрепятственный доступ для маломобильных граждан, на прилегающей территории создадут парковочные места, установят уличное освещение, а также поставят информационные стенды и указатели.

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