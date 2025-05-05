Жительница Шатуры впервые за долгие годы посетила Санкт-Петербург

В преддверии годовщины освобождения Ленинграда, молодые парламентарии провели встречу с ветеранами округа, стремясь узнать об их потребностях и заветных желаниях. Среди просьб были и вполне материальные – новая мебель и посуда. Однако, Галина Григорьевна поделилась мечтой, которая грела ее душу на протяжении многих лет – увидеть Ленинград, теперь уже Санкт-Петербург, и вновь прикоснуться к местам, связанным с ее юностью.

Галина Григорьевна, уже почти полвека проживающая в Рошале, одна из тех, кто пережил страшные годы блокады. До начала войны она вместе со своей семьей жила в Ленинграде. В два года, когда началась война, Галина Григорьевна, испуганная грохотом бомб и взрывами, надолго потеряла дар речи. Трагедия не обошла стороной и ее семью: отец геройски погиб на фронте, а мать и два брата не выдержали тягот блокады и ушли из жизни от голода. Маленькую Галину Григорьевну спасла сестра, и с тех пор она не видела родной Ленинград. Шатурские ветераны, такие как Галина Григорьевна, являются настоящей гордостью округа.

Реализовать заветную мечту Галины Григорьевне удалось благодаря поддержке Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Поездка в Санкт-Петербург стала для нее настоящим возвращением к истокам, возможностью заново пережить воспоминания, связанные с ее детством. Вместе с внуком Галина Григорьевна Бабкина посетила самые значимые достопримечательности города, а кульминацией поездки стало посещение монумента «Родина-мать» на Пискаревском кладбище, где покоятся останки ее родных. Это событие стало ярким напоминанием о подвиге шатурских жителей, переживших блокаду, и о том, как важно помнить и чтить историю своего края. В Шатуре с гордостью относятся к своим ветеранам и стараются оказывать им всестороннюю поддержку, чтобы их жизнь была наполнена радостью и достойными воспоминаниями. История Галины Григорьевны – это пример мужества, стойкости и любви к Родине, вдохновляющий шатурян на новые свершения.