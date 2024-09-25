Жительница Татарстана обманула на 400 тысяч отделение СФР на Ямале

Предприимчивая женщина из Татарстана со второй попытки обманула Социальный фонд России, сделав фиктивную регистрацию в ЯНАО для получения еще одного пособия на детей. Об этом со ссылкой на прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Женщина пыталась обмануть СФР еще в 2023 году. 38-летняя хотела получать детское пособие, но ей отказали, так как доходы семьи оказались выше среднего. Тогда гражданка попросила знакомую прописать ее у себя в Губкинском районе ЯНАО и обратилась в фонд снова.

В автономном округе доходы семьи не оказались проблемой, выплаты спокойно одобрили. Жительница Татарстана получала их несколько месяцев: ей удалось незаконно завладеть 420 тысячами рублей. Когда махинацию раскрыли, аферистку представили суду.

Мошенница признала свою вину и возместила потраченное, вернув фонду. Однако за преступление ей еще предстоит заплатить штраф.

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