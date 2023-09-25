Жительница Тюмени зарезала мужа после возвращения из гостей
Фото: [freepik.com]
Известно, что семейная пара вела аморальный образ жизни. Женщина не ухаживала должным образом за своими детьми. И, как выяснилось, супруги пропивали пособия для несовершеннолетних. Об этом пишет URA.RU.
Данный инцидент произошел еще осенью прошлого года. Незадолго до происшествия пара сидела в гостях. Супруг из-за разбавленного технического спирта почувствовал недомогание и ушел домой спать.
Женщина же вернулась позже, но муж накинулся на нее с кулаками, разбив ей губы. Она понимала, что этим может не закончиться, а потому схватила нож для устрашения. Однако, не помнила сам момент удара в грудь супруга. Эта травма впоследствии оказалась несовместима с жизнью мужчины.
В итоге, женщину отправили в колонию общего режима на шесть лет, а детей – в детский дом.