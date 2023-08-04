Жительница Тульской области спасла детей участников СВО и водителя автобуса

Женщина сопровождала девятерых детей участников СВО, отдыхавших в Анапе. По пути домой водителю автобуса стала плохо, он потерял сознание. Татьяна не растерялась и перехватила управление автобусом, сумев перевезти детей в отдаленное от оживленного шоссе место. Оказавшись в безопасности, она вызвала машину скорой помощи для водителя автобуса. В результате удалось обойтись без пострадавших.

Губернатор Тульской области поручил вручить женщине медаль «Честь и мужество». Он также подчеркнул, что поступок Татьяны, во время которого она продемонстрировала смелость, должен стать примером для всех. Женщина подтвердила, что быть педагогом – ее призвание, она подарила детям безопасность и заботу.