Жительница Урала убила двухмесячную дочь из-за плача

Жительница Камышловского района Свердловской области, 2005 года рождения, бросила на пол своего двухмесячного ребенка из-за плача. Девочка потеряла сознание и перестала дышать.

Матери предъявили обвинение в убийстве младенца, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Женщина призналась в содеянном.

Напомним, тело девочки, появившейся на свет в мае 2025 года, было обнаружено 25 июня в одной из квартир в Камышловском районе. Возбуждено уголовное.

По версии следствия, мать девочки бросила малышку на пол из-за плача. Ребенок получил черепно-мозговую травму и в результате скончался.

Женщина скрылась с места происшествия. Ее задержали на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Перед тем, как скрыться, она отправила мужу прощальное смс. Сейчас отец девочки находится в состоянии шока от случившегося, отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее стало известно о состоянии девочки, найденной в пакете в поселке Дубровка.