Жительнице Екатеринбурга обменяли пластилин на новый iPhone

Жительница уральской столицы с досадой обнаружила в запечатанной коробке с пломбой из-под нового iPhone 15 пластилин. Как сообщили в магазине «Газете.Ru» , ситуацию с покупательницей урегулировали.

Пресс-служба «Эльдорадо» отметила, что разбирается в истории с пластилином, оказавшимся в коробке из-под смартфона. Выясняют, как посторонний материал оказался в запечатанном пленкой контейнере с пломбами и уникальным кодом IMEI. Не исключают, что это проблема зарубежного поставщика.

«Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого была произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — заявили в сети магазинов.

Сама женщина сообщала, что один из сотрудников рассказал ей об аналогичных случаях, которые происходили и ранее. Однако эти сведения в торговой сети не подтвердили.

Ранее сообщалось, что младенец получил ожоги из-за неожиданно вспыхнувшего телефона.