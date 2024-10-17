Жительнице Городского округа Шатура вручили благодарность Президента России

Женщина получила благодарственное письмо главы государства за многолетнюю работу и достигнутые успехи. Награда вдохновила ее на продолжение профессиональной деятельности.

Елена Ивановна Огурцова работает менеджером агентской группы в ПАО СК «Россгосстрах». Свою карьеру в этой службе она начала строить почти 50 лет назад, что говорит об ее богатом опыте и профессионализме, выработанном с годами.

В роли менеджера Елена руководит агентами компании, которые ежедневно защищают клиентов от возможных рисков. Дома, автомобили, жизнь, здоровье и другие ценности помогут застраховать сотрудники ПАО СК «Россгосстрах».

За все время своей работы Елена Ивановна Огурцова внесла значимый вклад в развитие страхового дела. Ее многолетний труд и успехи заслуживают особого поощрения. В связи с этим ей вручили Благодарственное письмо Президента России Владимира Путина.

«Награда вдохновила меня. Я буду продолжать поддерживать свою группу агентов, мотивировать их на дальнейшую успешную работу», — поделилась впечатлениями менеджер организации.

Торжественная церемония награждения прошла в московском центральном офисе «Росгосстрах». По словам Елены Ивановны, «это было неожиданно и очень приятно». На вручении ей удалось познакомиться с сотрудниками службы из других городов Подмосковья. Оказалось, что многие из них посвятили данной сфере более полувека.

Сама Елена Ивановна любит то, что она делает и кем работает. Больших успехов в этой стезе она достигла благодаря имеющимся знаниям и полученным навыкам, а также искреннему желанию помочь людям.