Жительнице Подмосковья удалось остановить развитие рака

Сегодня, 1 августа, отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого.

В России помимо традиционных способов лечения онкологических заболеваний практикуется и уникальный цитокиногенетический метод, который основан на молекулярно-генетической диагностике. В единственную в России клинику OncoCareClinic 308, применяющей этот новейший подход, чаще всего обращаются пациенты на последних стадиях рака.

Традиционные способы лечения (хирургия, таргетная и химиотерапия) полностью не уничтожают раковые клетки. Цитокиногенетический метод позволяет активировать иммунную систему и блокировать эту страшную болезнь.

Так, благодаря этому методу жительница Подмосковья Екатерина Попова смогла перевести рак легкого на поздней стадии в хроническую форму. После проведенной цитокиногенетической терапии, процесс стабилизировался.

«Я счастлива, что осталась жива и очень благодарна врачам клиники», — отметила она.

Консультации проводятся как очно, так и онлайн. Индивидуально подобранные препараты надежно упаковывают в специальный контейнер и доставляют лично в руки курьерской доставкой Почты России.

В честь Всемирного дня борьбы с раком легкого, врачи клиники запускают акцию: «Блокируй рак на генном уровне!». До 8 августа для читателей портала «Подмосковье сегодня» предоставляется уникальная возможность: бесплатная консультация врача клиники для знакомства с методом (кодовое слово — «Подмосковье онлайн»). Записаться можно по телефону: 8 499 322 23 08.