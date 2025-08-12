Россиянке прислали счет на 108 млн рублей за подключение дачи к сетям

Россиянке прислали многомиллионный счет за оплату услуг. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы Владимир Плякин.

В Самаре сетевая компания выставила счет на 108 млн руб. для местной жительницы. Судя по квитанции, россиянка должна выплатить такую сумму за подключение садового дома к электроснабжению. На это обратил внимание депутат Госдумы Владимир Плякин.

Он опубликовал фото, где видно название услуги и ее стоимость, а также прокомментировал ситуацию. По его словам, на эти деньги можно построить еще один дом или свою гидроэлектростанцию.

«А потом еще останется на ремонт крыши и пару грядок помидоров», — подчеркнул депутат ГД.

