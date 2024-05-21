Жительнице Тюмени сделали предложение руки и сердца сразу после ДТП с фонарным столбом

Жительнице Тюмени сделали предложение руки и сердца сразу после того, как она попала в аварию с фонарным столбом. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что на автомобиль Lada Granta, которой управляла 23-летняя Регина, направлявшаяся на защиту диплома, упал фонарный столб. Водитель чудом не пострадала.

Уточняется, что в связи с ДТП ей дали небольшую отсрочку к защите диплома и теперь у нее будет больше времени, чтобы подучить материал.

Добавляется, что к месту аварии оперативно прибыл молодой человек девушки, который решил утешить ее оригинальным способом: встал на колено и сделал предложение руки и сердца.

Поясняется, что обрушение фонарного столба случилось из-за того, что грузовик, перевозивший павильон, задел им трос, натянутый через дорогу между двумя столбами.